Відповідну інформацію журналістам надали у Комітеті з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради. 

Тим часом У Bihus.Info опублікували всі 36 годин скандальних "плівок Медведчука"

Медведчуку не платитимуть зарплату

Гроші Медведчуку на час відсутності через запобіжний захід у парламенті не платитимуть. Як ідеться у законодавстві, таке правило стосується не лише нардепів, а загалом – усіх працівників. 

Збереження заробітної плати за час відсутності народного депутата України, як і будь-якого іншого працівника, у зв'язку із застосуванням до нього відповідно до частини 1 статті 181 ККУ запобіжного заходу, чинним законодавством не передбачено,
– пояснили у комітеті.

Нараховують гроші народному депутату на підставі табеля обліку робочого часу, куди вносять декілька показників:

  • дані про участь в не менш як 70% голосувань;
  • облік присутності на засіданнях комітетів;
  • відрядження;
  • відпустка;
  • відсутність у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;
  • інші поважні причини.

Медведчук під домашнім арештом: головне

  • Віктору Медведчуку повідомили про підозру у держзраді. Йдеться про замах на розграбування національних ресурсів у Криму.
  • Також Медведчук начебто передавав інформацію Росії про розташування підрозділи ЗСУ. 
  • Медведчуку 11 травня обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт
  • 21 травня суд розглянув дві апеляції на запобіжний захід: від слідчих прокурорів і від адвокатів Медведчука. Слідчі просили ув'язнити Медведчука, а захисники – пом'якшити запобіжний.
  • Обидва звернення відхилили і запобіжний для Медведчука лишився тим, що і раніше – цілодобовий домашній арешт.