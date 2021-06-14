Відповідну інформацію журналістам надали у Комітеті з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради.

Тим часом У Bihus.Info опублікували всі 36 годин скандальних "плівок Медведчука"

Медведчуку не платитимуть зарплату

Гроші Медведчуку на час відсутності через запобіжний захід у парламенті не платитимуть. Як ідеться у законодавстві, таке правило стосується не лише нардепів, а загалом – усіх працівників.

Збереження заробітної плати за час відсутності народного депутата України, як і будь-якого іншого працівника, у зв'язку із застосуванням до нього відповідно до частини 1 статті 181 ККУ запобіжного заходу, чинним законодавством не передбачено,

– пояснили у комітеті.

Нараховують гроші народному депутату на підставі табеля обліку робочого часу, куди вносять декілька показників:

дані про участь в не менш як 70% голосувань;

облік присутності на засіданнях комітетів;

відрядження;

відпустка;

відсутність у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

інші поважні причини.

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