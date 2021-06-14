Соответствующую информацию журналистам предоставили в Комитете по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

Между тем В Bihus.Info опубликовали все 36 часов скандальных "пленок Медведчука"

Медведчуку не будут платить зарплату

Деньги Медведчуку на время отсутствия из-за меры пресечения в парламенте платить не будут. Как говорится в законодательстве, такое правило касается не только нардепов, а в целом – всех работников.

Сохранение заработной платы за время отсутствия народного депутата Украины, как и любого другого работника, в связи с применением к нему в соответствии с частью 1 статьи 181 УКУ меры пресечения, действующим законодательством не предусмотрено,

– объяснили в комитете.

Начисляют деньги народному депутату на основании табеля учета рабочего времени, куда вносят несколько показателей:

данные об участии в не менее 70% голосований;

учет присутствия на заседаниях комитетов;

командировка;

отпуск;

отсутствие в связи с временной нетрудоспособностью;

другие уважительные причины.

Медведчук под домашним арестом: главное