Міністерство охорони здоров’я України потребує додаткові 6,5 мільярдів гривень для закупівлі вакцин проти COVID-19. З такою заявою виступив очільник МОЗ Максим Степанов.

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К теме Степанов пожаловался, что на закупку вакцин от COVID-19 не хватает денег

НАТО запустил украинскую версию своего сайта

На сайте НАТО с 6 апреля добавили украинскую версию. Теперь украинцам, которые будут искать сайт организации, сразу будет показывать версию на государственном языке. До этого на сайте публиковали новости на трех языках – французском, английском и русском.

Обратите внимание Заработала украинская версия сайта НАТО: фото

Диссертацию Кивы внедряют в Офис генерального прокурора

Представители движения "Чесно" сообщили, что научный труд Ильи Кивы внедряют в Офисе генерального прокурора. К тому же его труд помогает совершенствовать работу правоохранительного комитета. Об этом Общественному движению ответили в ведомстве.

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