Вести.UA: у Минздрава не хватает денег на вакцину против COVID-19
Міністерство охорони здоров’я України потребує додаткові 6,5 мільярдів гривень для закупівлі вакцин проти COVID-19. З такою заявою виступив очільник МОЗ Максим Степанов.
Источник:"Вести.UA" на 24 каналі
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К теме Степанов пожаловался, что на закупку вакцин от COVID-19 не хватает денег
НАТО запустил украинскую версию своего сайта
На сайте НАТО с 6 апреля добавили украинскую версию. Теперь украинцам, которые будут искать сайт организации, сразу будет показывать версию на государственном языке. До этого на сайте публиковали новости на трех языках – французском, английском и русском.
Обратите внимание Заработала украинская версия сайта НАТО: фото
Диссертацию Кивы внедряют в Офис генерального прокурора
Представители движения "Чесно" сообщили, что научный труд Ильи Кивы внедряют в Офисе генерального прокурора. К тому же его труд помогает совершенствовать работу правоохранительного комитета. Об этом Общественному движению ответили в ведомстве.
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