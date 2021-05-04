Скандальный депутат Николай Тищенко посетил Закарпатье. Он настойчиво требовал у главного таможенника Николая Пожо повторять, что "венгры – наши друзья".

Какие еще курьезные события произошли в Украине по состоянию на вторник, 4 мая – в программе.

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"Слуга" Дмитрук снялся в фильме Шария

Нардеп от "Слуги народа" Артем Дмитрук принял участие в пропагандистском фильме Анатолия Шария про 2 мая в Одессе. Как отметил Шарий, его команда "пообщалась с очевидцами тех страшных событий".

Вирастюк – не депутат

Верховный суд отменил протокол об избрании депутатом Василия Вирастюка. Так частично удовлетворили иск конкурента спорстмена – Александра Шевченко.

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Рабинович хочет посмотреть советский фильм в парламенте

Народный депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович предложил в начале мая организовать коллективный просмотр в зале парламента фильма "В бой идут одни старики". По его словам, эта лента несет просветительскую миссию.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 4 мая 2021: смотрите видео