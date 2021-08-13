Какие еще курьезные события произошли в Украине на протяжении 13 августа – в программе.

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Кива не согласен с решением суда по жомовой яме

Высший антикоррупционный суд конфисковал 1,25 миллиона гривен прибыли Ильи Кивы за аренду жомовой ямы. Нардеп заявил, что не согласен с таким решением. Мол, ему "плевать на этот цирк", поэтому собирается подавать апелляцию.

У Скабеевой снова "подгорает" из-за медали Беленюка

Российская пропагандистка Ольга Скабеева выложила у себя в телеграме фотографию, на которой участник еще Олимпиады-2016 Жан Беленюк сфотографировался с журналисткой "Россия-1". Сообщение прокремлевская ведущая подписала с уже привычной риторикой: "Было бы справедливо вызвать в Минобороны нардепа. Смотрите, какая измена"

Оккупанты хотят делать дороги из бетона на Донбассе

Оккупационные власти Донецкой области собирается построить дороги из бетона. По словам оккупантов, в "ДНР" это будет экспериментальный проект. Для этого они уже даже имеют достаточно цемента, песка и щебня.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 13 августа: смотрите видео