Какие еще события произошли в Украине по состоянию на четверг, 17 июня – в программе.

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Вероятная отставка Авакова

Информация о вероятной отставке Арсена Авакова появилась в СМИ в июне. В то же время официально этого никто не подтвердил. В партии "Слуга народа" лишь заявили, что пока в Раде нет соответствующего постановления.

Драка Тищенко и Кивы

Николай Тищенко и Илья Кива подрались на пленарном заседании Верховной Рады. "Слуга народа" Никита Потураев сказал, что "некоторые фракции нужно расстрелять", показав пальцем на ОПЗЖ. Между обоими политсилами произошел конфликт и эпическая драка.

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