В выпуске программы "Вести.UA" за 16 июля – за назначение Кирилла Шевченко председателем НБУ проголосовали 332 нардепа, среди них и опзжоповцы. И, видимо, это дело рук Натальи Королевской, которая всех убедила, якобы ее старый знакомый Нацбанк возглавит. Виктор Янукович обожал автомобили и имел огромный автопарк. Но маленький Янукович похоже до сих пор сидит в одном слуге народа.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Медведчук ради Украины принял участие в круглом столе с "Единой Россией".