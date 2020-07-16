У випуску програми "Вєсті.UA" за 16 липня – за призначення Кирила Шевченка головою НБУ проголосували 332 нардепи, серед них і опзжопці. І, мабуть, це справа рук Наталії Королевської, яка всіх переконала, нібито то її старий знайомий Нацбанк очолить. Віктор Янукович обожнював автомобілі і мав величезний автопарк. Але маленький Янукович схоже і дотепер сидить в одному слузі народу.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Медведчук заради України взяв участь у круглому столі з "Єдиною Росією".