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К теме Вести.UA Космический эскорт Черновецкого

Центр Киева перекрыт из-за крестного хода

Правоохранители перекрыли центр Киева из-за крестного хода в честь годовщины Крещения Киевской Руси. Правда, коронавирус внес свои коррективы в празднование православных.

Захарова надеется, что Шария пригласят в Госдеп

Представительница МИД России Мария Захарова заявила, что Анатолия Шария должны пригласить в Государственный департамент США. В то же время она сравнила пророссийского блогера с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

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