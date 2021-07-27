Які ще курйозні події відбулись в Україні впродовж 27 липня – читайте далі.

До теми Вєсті.UA: Космічний ескорт Черновецького

Центр Києва через хресний хід

Правоохоронці перекрили центр Києва через хресний хід на честь річниці Хрещення Київської Русі. Щоправда, коронавірус вніс свої корективи у святкування православних.

Захарова сподівається, що Шарія запросять до Держдепу

Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Анатолія Шарія повинні запросити до Державного департаменту США. Водночас вона порівняла проросійського блогера з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

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Випуск програми "Вєсті.UA" за 27 липня 2021 року: дивіться відео