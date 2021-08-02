Какие еще курьезные события произошли в Украине в течение 2 августа – читайте далее.
Предыдущий выпуск Вести.UA. Жир: У "экс-слуги" Шевченко появилась новая страсть
Заочное расследование в отношении Януковича
Против президента-беглеца Виктора Януковича начнут заочное досудебное расследование. Такое решение принял Печерский районный суд Киева 2 августа. Будут расследовать массовые расстрелы активистов на Майдане Независимости в 2014 году.
Драка Милованова и Данилюка
Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк 30 июля праздновал свой день рождения. Однако там он подрался с советником главы Офиса Президента Тимофеем Миловановым, чем вызвал тему для обсуждения СМИ.
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