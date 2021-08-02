Які ще курйозні події відбулись в Україні впродовж 2 серпня – читайте далі.

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Заочне розслідування щодо Януковича

Проти президента-втікача Віктора Януковича розпочнуть заочне досудове розслідування. Таке рішення ухвалив Печерський районний суд Києва 2 серпня. Розслідуватимуть масові розстріли активістів на Майдані Незалежності у 2014 році.

Бійка Милованова та Данилюка

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк 30 липня святкував свій день народження. Однак там він побився з радником голови Офісу Президента Тимофієм Миловановим, чим спричинив тему для обговорення ЗМІ.

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