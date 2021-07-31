Якими ще подіями запам'ятався тиждень в Україні – дізнайтесь у програмі.

До теми Їдь до Лукашенка, якому ти ж**у облизуєш, – Шкіряк і Шевченко влаштували перепалку в ефірі

Фірташем зацікавились в Британії

Сайт MyLondon присвятив статтю станції метро Brompton Road, яка була куплена олігархом Дмитром Фірташем ще у 2014 році. Наразі станція простоює, а причина покупки – досі незрозуміла.

Разумков запропонував "опікуватись" олігархами

Спікер парламенту Дмитро Разумков запропонував створити спеціальну комісію при Національному агентстві з питань запобігання корупції, яка б "опікувалася" олігархами. За його словами, щоб уникнути конфлікту інтересів, незалежний орган має визначати перелік олігархів.

Арахамія заговорив про "ядерний шантаж"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що Україна могла б "шантажувати весь світ", якби зберегла ядерний потенціал. Водночас він додав, що підписання Будапештського меморандуму стало її "фатальною помилкою".

Актуально Могли б шантажувати світ, – Арахамія назвав відмову від ядерної зброї головною помилкою

Кива шкодує, що не потрапив під БТР

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива шкодує, що президент-втікач Віктор Янукович не придушив протести на Майдані, вивівши на вулиці танки та БТРи. Він сказав, мовляв, і сам брав участь у Революції Гідності через "обдурення євроінтеграцією".

Тищенко вважає бограч українським

Нардеп Микола Тищенко захотів популяризувати закарпатський бограч як страву української кухні. Проте він не взяв до уваги те, що бограч уже входить до традиційної угорської кухні.

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Випуск програми "Вєсті.UA" за 31 липня 2021 року: дивіться відео



