Словесна перепалка відбулася в ефірі одного з українських телеканалів. Шкіряк звинуватив Шевченка в поїздках до Білорусі та симпатіях до режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

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Підстава для перепалки

Водночас ексрадник Арсена Авакова заявив, що пишається своїм шефом і тим, що вони разом зробили для України. Зокрема "однією з найкращих у Європі" систем безпеки.

За словами Шкіряка, він шанує та поважає Сполучені Штати Америки. Зокрема за те, що вони допомагають Україні. Натомість Шевченкові він запропонував їхати до облюбованої Росії чи Білорусі.

Їдь в Росію, їдь до Лукашенка, якому ти ж**у облизуєш. Їдь туди, чого ти тут сидиш,

– звернувся Шкіряк до свого опонента.

Він додав, що у Євгена Шевченка "руки в крові, як у Путіна". Народний депутат відповів на цей закид, що "інший народ, який прийде до влади, буде проукраїнським і прибере американський націоналізм". Шкіряк у відповідь обізвав свого супротивника "чудом у пір'ї", а себе назвав "щирим патріотом України".

Зверніть увагу! Євген Шевченко відомий своїми одіозними висловами про ситуацію в Білорусі. Він навіть особисто зустрівся із Олександром Лукашенком у квітні 2021 року в Мінську.