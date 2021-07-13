Шевченко думає, що Путін виділив основні позиції історичних подій у стосунках Росії, України та Білорусі. Нардеп боїться, що Україну можуть розірвати через "диктатуру Заходу".

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Що наговорив Шевченко

Політик навіть зробив висновок, мовляв, Україні не обійтись без зміни політичного курсу. Для цього, думає Шевченко, потрібна Білорусь – нібито як посередник у примиренні Києва та Москви. Крім того, Шевченко знову продовжив тезу про "братські народи".

Нардеп каже, якщо не можна змінити своїх сусідів, треба міняти свою політику. Попри те, що саме дії сусіда призвели до війни, окупації території та загибелі десятків тисяч українців.

Україна пора прокинутися від цього п'яного чаду. Пора йти на діалог, робити прагматичні вчинки і навчитися тримати слово,

– стверджує Шевченко.

Зверніть увагу! Путін написав скандальну статтю, в якій намагався пояснити, чому українці та росіяни є нібито одним народом. Однак лідер держави-агресора традиційно використав історичні маніпуляції.

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