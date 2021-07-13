Шевченко думает, что Путин выделил основные позиции исторических событий в отношениях России, Украины и Беларуси. Нардеп боится, что Украину могут разорвать из-за "диктатуры Запада".
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Что наговорил Шевченко
Политик даже сделал вывод, мол, Украине не обойтись без изменения политического курса. Для этого, думает Шевченко, нужна Беларусь – якобы как посредник в примирении Киева и Москвы. Кроме того, Шевченко снова продолжил тезис о "братских народах".
Нардеп говорит, если нельзя поменять своих соседей, надо менять свою политику. Несмотря на то, что именно действия соседа привели к войне, оккупации территории и гибели десятков тысяч украинцев.
Украине пора проснуться от этого пьяного угара. Пора идти на диалог, совершать прагматичные поступки и научиться держать слово,
– утверждает Шевченко.
Предыдущие скандалы с Шевченко
- Шевченко давно высказывал заявления в поддержку Лукашенко. Когда в Беларуси были активные протесты в августе 2020 года, Шевченко призвал простить Лукашенко "его грехи".
- Кроме того, депутат утверждал, что белорусы вышли на протесты против режима Лукашенко, потому что "им скучно". Парламентарий обругал белорусскую оппозицию, он назвал оппонентов Лукашенко "муд***ми", "уродами" и "пид***сами".
- В апреле Шевченко поехал в Минск, чтобы встретиться с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Украинский политик говорил, якобы для него это большая честь.