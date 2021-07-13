Шевченко думает, что Путин выделил основные позиции исторических событий в отношениях России, Украины и Беларуси. Нардеп боится, что Украину могут разорвать из-за "диктатуры Запада".

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Что наговорил Шевченко

Политик даже сделал вывод, мол, Украине не обойтись без изменения политического курса. Для этого, думает Шевченко, нужна Беларусь – якобы как посредник в примирении Киева и Москвы. Кроме того, Шевченко снова продолжил тезис о "братских народах".

Нардеп говорит, если нельзя поменять своих соседей, надо менять свою политику. Несмотря на то, что именно действия соседа привели к войне, оккупации территории и гибели десятков тысяч украинцев.

Украине пора проснуться от этого пьяного угара. Пора идти на диалог, совершать прагматичные поступки и научиться держать слово,

– утверждает Шевченко.

Обратите внимание! Путин написал скандальную статью, в которой пытался объяснить, почему украинцы и россияне якобы один народ. Однако лидер государства-агрессора традиционно использовал исторические манипуляции.

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