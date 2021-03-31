Вести.UA: Сумасшедшие реформы от Зеленского
Владимир Зеленский изменил вид президентской цепи. Знак президента будет иметь 16 декоративных звеньев, вместо 12. Наконец это те реформы, от которых людям легче.
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
Какие другие интересные события произошли в Украине по состоянию на среду, 31 марта – в программе.
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Судья КСУ задекларировал храм
Собственный храм из года в год декларирует судья Конституционного Суда Украины Сергей Головатый. Расположен он в Черкасской области в селе Ольшана. Судья, как пишут местные СМИ, является главным меценатом построения этой церкви. И хотя принадлежит она Украинской православной церкви Киевского патриархата номинально, но фактически – Сергей Головатому.
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ПЦУ борется с коронавирусом
Тысячи верующих Украинской Православной Церкви отметили Собор всех преподобных Киево-Печерских. Во время богослужения вознесли молитву о прекращении эпидемии коронавируса, о врачах и выздоровлении больных.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 31 марта: смотрите видео
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