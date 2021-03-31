Вєсті.UA: Божевільні реформи від Зеленського
Володимир Зеленський змінив вигляд президентського ланцюга. Знак президента матиме 16 декоративних ланок, замість 12. Нарешті це ті реформи, від яких людям легше.
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Які інші цікаві події відбулись в Україні станом на середу, 31 березня – у програмі.
Зверніть увагу Вєсті.UA: Шмигаль проміняв достаток на допомогу українцям
Суддя КСУ задекларував храм
Власний храм із року в рік декларує суддя Конституційного Суду України Сергій Головатий. Розташований він у Черкаській області в селі Вільшана. Суддя, як пишуть місцеві ЗМІ, є головним меценатом побудови цієї церкви. І хоча належить вона Українській православній церкві Київського патріархату номінально, та фактично – Сергію Головатому.
До теми Заступник голови Конституційного Суду задекларував церкву
ПЦУ бореться з коронавірусом
Тисячі віруючих української Православної Церкви відзначили Собор всіх преподобних Києво-Печерських. За богослужінням була піднесли молитву про припинення епідемії коронавірусу, про лікарів і одужання хворих.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 31 березня: дивіться відео
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