Вести.UA: Тимошенко встретилась с поклонниками, нарушая карантин
Юлия Тимошенко встретилась со своими поклонниками в селе Ольшанская Киевской области, и совершенно не придерживалась карантинных норм. Были и рукопожатия с пенсионерами, и отсутствие дистанции. Более того, Тимошенко была без маски.
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на четверг, 22 апреля – читайте дальше.
Предыдущий выпуск Вести.UA: Ню-модель может заняться реформами в Украине
Нардеп от ОПЗЖ не признает агрессию России
Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Качный оскандалился. Он во время политического ток-шоу на одном из украинских телеканалов показал свою настоящую позицию – отказался признавать агрессию России на территории Украины.
Украинцам разносят газеты о Медведчуке
Газеты с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком появились на Днепропетровщине. Их разносят по подъездам разных городов и сел. Главная тема – закрытие телеканалов кума Путина. Людей убеждают, что это якобы настоящий геноцид.
Тищенко накажут за скандальную вечеринку
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия возмутился из-за скандальной вечеринки Николая Тищенко, которую он устроил для жены. По словам Арахамия, Тищенко должен добровольно взять максимальное наказание, предусмотренное законом.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 22 апреля: смотрите видео
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