Юлия Тимошенко встретилась со своими поклонниками в селе Ольшанская Киевской области, и совершенно не придерживалась карантинных норм. Были и рукопожатия с пенсионерами, и отсутствие дистанции. Более того, Тимошенко была без маски.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на четверг, 22 апреля – читайте дальше.

Предыдущий выпуск Вести.UA: Ню-модель может заняться реформами в Украине

Нардеп от ОПЗЖ не признает агрессию России

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Качный оскандалился. Он во время политического ток-шоу на одном из украинских телеканалов показал свою настоящую позицию – отказался признавать агрессию России на территории Украины.

Украинцам разносят газеты о Медведчуке

Газеты с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком появились на Днепропетровщине. Их разносят по подъездам разных городов и сел. Главная тема – закрытие телеканалов кума Путина. Людей убеждают, что это якобы настоящий геноцид.

Тищенко накажут за скандальную вечеринку

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия возмутился из-за скандальной вечеринки Николая Тищенко, которую он устроил для жены. По словам Арахамия, Тищенко должен добровольно взять максимальное наказание, предусмотренное законом.

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