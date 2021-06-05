О других курьезных событиях, которые произошли в Украине за последнюю неделю – в программе.

К теме Весті.UA Россия вспомнила об Азарове и Цареве

Запись интервью Луценко удалили

"Прямой" канал удалил запись интервью бывшего генпрокурора Юрия Луценко ведущим. В частности, он обвинил в ложных показаниях бывшего амбасадора США и прокомментировал "пленки Медведчука".

В Украине будут готовить людей будущего

В Украине хотят создать президентский университет, который будет готовить людей будущего. С соответствующим заявлением выступил Владимир Зеленский во время форума "Украина 30. Образование и наука".

Дубинский взялся защищать Беларусь

Александр Дубинский вступился за Беларусь. По мнению бывшего депутата "Слуги народа", санкции против страны и Александра Лукашенко могут ухудшить торгово-экономические отношения в частности.

Обратите внимание Оплатит штраф и пройдет курс ПДД: "слуга" Камельчук извинился за "быдлоту" и парковку жены

Камельчук извинился за скандал с авто

Депутат Юрий Камельчук поскандалил с активистами проекта "Останови лося" из-за того, что его жена неправильно припарковала автомобиль. Однако впоследствии "слуга народа" признал ошибку и пообещал заплатить штраф.

Скандальная блогерша переезжает в Россию

Страницу скандальной блогерши Марии ttiisshhiinnaa в Инстаграме заблокировали. Впоследствии она опубликовала видео, в котором заявила, что переезжает в Россию.

Шуфрич оскорбил Тищенко на венгерском

Нестор Шуфрич заговорил на венгерском языке с трибуны Верховной Рады. Так депутат от ОПЗЖ обратился к "слуге народа" Николаю Тищенко, с которым у него возник конфликт 2 июня.

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Полный выпуск программы "Вести.UA. Жир" за 5 июня 2021 года: смотрите видео