Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 30.10 – Россия едва не потеряла свою единственную гордость, надежду и опору, в Мурманске затонул плавучий док, где ремонтировали авианосец "Адмирал Кузнецов". На землях РФ в Хэллоуине видят лишь агрессивную руку Запада, которая замахнулась на скрепы русские, и об этом даже песню написали. Да что там песню-хитяру!
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Источник: 24 канал
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