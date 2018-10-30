Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 30.10 – Россия едва не потеряла свою единственную гордость, надежду и опору, в Мурманске затонул плавучий док, где ремонтировали авианосец "Адмирал Кузнецов". На землях РФ в Хэллоуине видят лишь агрессивную руку Запада, которая замахнулась на скрепы русские, и об этом даже песню написали. Да что там песню-хитяру!

Также в выпуске: Кадыров – воспитатель футбольных хулиганов. Как в РФ губернаторы из кожи лезут, чтобы доказать свою профпригодность.