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      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина

      Вести Кремля 239 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 30.10 – Россия едва не потеряла свою единственную гордость, надежду и опору, в Мурманске затонул плавучий док, где ремонтировали авианосец "Адмирал Кузнецов". На землях РФ в Хэллоуине видят лишь агрессивную руку Запада, которая замахнулась на скрепы русские, и об этом даже песню написали. Да что там песню-хитяру!

      Также в выпуске:

      Кадыров – воспитатель футбольных хулиганов.

      Как в РФ губернаторы из кожи лезут, чтобы доказать свою профпригодность.

      Теги: Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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