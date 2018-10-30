Вєсті Кремля. "Адмірал Кузнєцов" на дні. Російський хітяра про небезпеку Хелловіну

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 30.10 – Росія ледь не втратила свою єдину гордість надію і опору, в Мурманську затонув плавучий док, де ремонтували авіаносець "Адмірал Кузнєцов". На землях РФ в Хелловіні бачать лише агресивну руку Заходу, яка замахнулася на скрєпи російські, і про це навіть пісню написали. Та що там пісню – хітяру!

Також у випуску: Кадиров – вихователь футбольних хуліганів. Як у РФ губернатори зі шкіри пнуться, щоб довести свою профпридатність.