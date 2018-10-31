Вести Кремля. Алмазный дед. Кубинские планы Путина

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 31.10 – Россия богата своими полезными ископаемыми, но с алмазами, правда, ситуация несколько хуже, однако, в ближайшее время все изменится, благодаря деду. Словосочетание "холодная война" часто звучит в СМИ как западных, так и российских. А поскольку главный лозунг действующей России – "можем повторить" – Кремль решил наступить на те же кубинские грабли.

Также в выпуске: Рейтинг "Единой России" идет на дно. Чиновники РФ придумали, как вернуть славу Тверской области.