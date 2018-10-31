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      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      Вести Кремля. Алмазный дед. Кубинские планы Путина

      Вести Кремля 48 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 31.10 – Россия богата своими полезными ископаемыми, но с алмазами, правда, ситуация несколько хуже, однако, в ближайшее время все изменится, благодаря деду. Словосочетание "холодная война" часто звучит в СМИ как западных, так и российских. А поскольку главный лозунг действующей России – "можем повторить" – Кремль решил наступить на те же кубинские грабли.

      Также в выпуске:

      Рейтинг "Единой России" идет на дно.

      Чиновники РФ придумали, как вернуть славу Тверской области.

      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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