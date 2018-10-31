Вєсті Кремля. Алмазний дєд. Кубинські плани Путіна

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 31.10 – Росія багата своїми корисними копалинами, але з алмазами, правда, ситуація трохи гірша, однак, найближчим часом усе зміниться, завдяки дєду. Словосполучення "холодна війна" часто звучить у ЗМІ як західних, так і російських. А оскільки головне гасло чинної Росії – "можем павтаріть" – Кремль вирішив наступити на ті самі кубинські граблі.

Також у випуску: Рейтинг "Єдиної Росії" йде на дно. Чиновники РФ придумали, як повернути славу Тверській області.