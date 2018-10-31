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      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ
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      Вєсті Кремля. Алмазний дєд. Кубинські плани Путіна

      Вєсті Кремля 149 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 31.10 – Росія багата своїми корисними копалинами, але з алмазами, правда, ситуація трохи гірша, однак, найближчим часом усе зміниться, завдяки дєду. Словосполучення "холодна війна" часто звучить у ЗМІ як західних, так і російських. А оскільки головне гасло чинної Росії – "можем павтаріть" – Кремль вирішив наступити на ті самі кубинські граблі.

      Також у випуску:

      Рейтинг "Єдиної Росії" йде на дно.

      Чиновники РФ придумали, як повернути славу Тверській області.

      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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