22:15
8 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Вести Кремля: антивирусный велопробег Бердымухамедова. Бордюры за 50 миллионов в Москве

      Вести Кремля - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 8 апреля – мало кто знает, но Туркменистан дважды попал в Книгу рекордов Гиннеса в области велоспорта. Не из-за того, что там обожают велосипеды. Просто педалить любит самый главный туркмен – Бердымухамедов.

      Также в выпуске:

      DarkNet начал печатать настоящие рубли.

      Продуктовый набор в Карелии.

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Туркменистан Вести Кремля
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      6 апреля , 12:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 22:00 Какая ситуацию с коронавирусом на оккупированных территориях?
      Дмитро Снєгирьов