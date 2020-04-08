Вести Кремля: антивирусный велопробег Бердымухамедова. Бордюры за 50 миллионов в Москве
В выпуске программы "Вести Кремля" за 8 апреля – мало кто знает, но Туркменистан дважды попал в Книгу рекордов Гиннеса в области велоспорта. Не из-за того, что там обожают велосипеды. Просто педалить любит самый главный туркмен – Бердымухамедов.
Также в выпуске:
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