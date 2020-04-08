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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Вєсті Кремля: Антивірусний велопробіг Бердимухамедова. Бордюри за 50 мільйонів у Москві

      Вєсті Кремля -

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 8 квітня – мало хто знає, але Туркменістан двічі потрапив у Книгу рекордів Гіннеса у царині велоспорту. Не через те, що там обожнюють велосипеди. Просто педалити любить найголовніший туркмен – Бердимухамедов.

      Також у випуску: 

      DarkNet почав друкувати справжні рублі.

      Продуктовий набір у Карелії.

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Туркменістан Вєсті Кремля
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