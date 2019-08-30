Вести Кремля: армия Си Цзиньпина захватывает российский анклав. Мороженое от Путина

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 30 августа – запасайтесь попкорном, ибо он точно даже остыть не успеет, как над Кремлем вместо аквафрешевского будет гордо развиваться красный флаг с золотыми звездами. Путин угостил мороженым Эрдогана, но вот покупал он его, похоже, у агента Федеральной службы охраны.

Также в выпуске: Парнокопытный патриотизм. В сухом остатке. Смотрите полное видео "Вести Кремля" за 30 августа 2019: