Вести Кремля: армия Си Цзиньпина захватывает российский анклав. Мороженое от Путина
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 30 августа – запасайтесь попкорном, ибо он точно даже остыть не успеет, как над Кремлем вместо аквафрешевского будет гордо развиваться красный флаг с золотыми звездами. Путин угостил мороженым Эрдогана, но вот покупал он его, похоже, у агента Федеральной службы охраны.
Также в выпуске:
Парнокопытный патриотизм.
В сухом остатке.
Смотрите полное видео "Вести Кремля" за 30 августа 2019:
Источник: 24 канал
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