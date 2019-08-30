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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Вєсті Кремля: Армія Сі Цзіньпіна захоплює Росіянський анклав. Морозиво від Путіна

      Вєсті Кремля 234 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 30 серпня – запасайтеся попкорном, бо він точно навіть вистигнути не встигне, як над Кремлем замість аквафрешівського буде гордо розвиватися червоний прапор із золотими зірками. Путін пригостив морозивом Ердогана, але от купував він його, схоже, у агента Федеральної служби охорони.

      Також у випуску:

      Парнокопитний патріотизм.

      В сухому залишку.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін Китай
      Джерело: 24 канал
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