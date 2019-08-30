Вєсті Кремля: Армія Сі Цзіньпіна захоплює Росіянський анклав. Морозиво від Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 30 серпня – запасайтеся попкорном, бо він точно навіть вистигнути не встигне, як над Кремлем замість аквафрешівського буде гордо розвиватися червоний прапор із золотими зірками. Путін пригостив морозивом Ердогана, але от купував він його, схоже, у агента Федеральної служби охорони.

Також у випуску: Парнокопитний патріотизм. В сухому залишку.

Джерело: 24 канал