В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 23.05 – магия вуду – одна из сильнейших в мире, но она имеет эффект бумеранга, который бьет по тому, кто эту магию применил. Этот эффект ощутили краснодарские отряды Путина, которые жгли портреты Трампа и Дурова, а теперь умирают. Цивилизации веками формировали политические системы, которые бы осчастливили граждан, а их можно просто нарисовать.

Также в выпуске: Любимцы Путина. Привычка Владимира Путина.