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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Вести Кремля. Бабушки Володи Путина. Бутафорский центр

Вести Кремля 39 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 23.05 – магия вуду – одна из сильнейших в мире, но она имеет эффект бумеранга, который бьет по тому, кто эту магию применил. Этот эффект ощутили краснодарские отряды Путина, которые жгли портреты Трампа и Дурова, а теперь умирают. Цивилизации веками формировали политические системы, которые бы осчастливили граждан, а их можно просто нарисовать.

Также в выпуске:

Любимцы Путина.

Привычка Владимира Путина.

 

Теги: Дональд Трамп Павел Дуров Владимир Путин Вести Кремля
Источник: 24 Канал
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