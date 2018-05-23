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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Вєсті Кремля. Бабусі Володі Путіна. Бутафорний центр

Вєсті Кремля 169 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 23.05 – магія вуду – одна з найсильніших у світі, але вона має ефект бумеранга, який б'є по тому, хто цю магію застосував. Цей ефект відчули краснодарські загони Путіна, які палили портрети Трампа і Дурова, а тепер помирають голодною смертю. Цивілізації століттями формували політичні системи, які б ощасливили громадян, а їх можна просто намалювати.

Також у випуску:

Улюбленці Путіна.

Звичка Володимира Путіна.

 

Теги: Дональд Трамп Вєсті Кремля Володимир Путін Павло Дуров
Джерело: 24 Канал
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