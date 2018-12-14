Вести Кремля: Бакланы разрушили стадион. Прихоти Рогозина
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 14.12 – Россия может получить нового баснописца и автора оригинальных сюжетов. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что крышу стадиона повредили бакланы. Путин выделит своему любимцу Рогозину 1,5 триллиона рублей. И все это для того, чтобы только облететь Луну. Хотя, зная успехи российской космонавтики, ракета даже не взлетит.
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"Русскую православную" приравняли к отдельной закрытой финансовой империи.
Источник: 24 канал
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