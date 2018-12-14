Вєсті Кремля: Баклани зруйнували стадіон. Забаганки Рогозіна
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 14.12 – Росія може отримати нового байкаря й автора оригінальних сюжетів. Віце-губернатор Санкт-Петербурга Ігор Албін заявив, що дах стадіону пошкодили баклани. Путін виділить своєму улюбленцю Рогозіну 1,5 трильйона рублів. І все це для того, аби лише облетіти Місяць. Хоча, знаючи успіхи російської космонавтики, ракета навіть не злетить.
Також у випуску:
"Російську православну" прирівняли до окремої закритої фінансової імперії.
Джерело: 24 канал
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