Вєсті Кремля: Баклани зруйнували стадіон. Забаганки Рогозіна

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 14.12 – Росія може отримати нового байкаря й автора оригінальних сюжетів. Віце-губернатор Санкт-Петербурга Ігор Албін заявив, що дах стадіону пошкодили баклани. Путін виділить своєму улюбленцю Рогозіну 1,5 трильйона рублів. І все це для того, аби лише облетіти Місяць. Хоча, знаючи успіхи російської космонавтики, ракета навіть не злетить.

Також у випуску: "Російську православну" прирівняли до окремої закритої фінансової імперії.