Вести Кремля: Балерина Волочкова защитила Путина. Странный русский робот
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 17 апреля – в России решили возродить традиции XVI века – балерина Анастасия Волочкова вызвала на "шпагатную дуэль" Алексея Навального из-за Путина. Популярному Юрию Дудю всего лишь 32, но похоже он уже в прошлом, потому что Русское ТВ взросло к искусственному интеллекту.
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Источник: 24 канал
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