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      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Вести Кремля: Балерина Волочкова защитила Путина. Странный русский робот

      Вести Кремля 54 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 17 апреля – в России решили возродить традиции XVI века – балерина Анастасия Волочкова вызвала на "шпагатную дуэль" Алексея Навального из-за Путина. Популярному Юрию Дудю всего лишь 32, но похоже он уже в прошлом, потому что Русское ТВ взросло к искусственному интеллекту.

      Также в выпуске:

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      Россиянам разрешили собирать мох.

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      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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