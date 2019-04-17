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      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Вєсті Кремля: Балерина Волочкова захистила Путіна. Дивний російський робот

      Вєсті Кремля 112 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 квітня – у Росії вирішили відродити традиції XVI століття – балерина Анастасія Волочкова викликала на "шпагатну дуель" Олексія Навального через Путіна. Популярному Юрію Дудю всього лише 32, але схоже він уже у минулому, бо російське ТВ доросло до штучного інтелекту.

      Також у випуску:

      В кіно за паспортами – новий законопроект Госдуми.

      Росіянам дозволили збирати мох.

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      Теги: Новини Росії Володимир Путін Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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