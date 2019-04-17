Вєсті Кремля: Балерина Волочкова захистила Путіна. Дивний російський робот

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 квітня – у Росії вирішили відродити традиції XVI століття – балерина Анастасія Волочкова викликала на "шпагатну дуель" Олексія Навального через Путіна. Популярному Юрію Дудю всього лише 32, але схоже він уже у минулому, бо російське ТВ доросло до штучного інтелекту.

Також у випуску: В кіно за паспортами – новий законопроект Госдуми. Росіянам дозволили збирати мох.

Джерело: 24 канал