Вести Кремля: Барецкий – отец Греты Тунберг. "Новинки" от российской армии
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 18 декабря – российский фрик Стас Барецкий заявил, что он является отцом экоактивистки Греты Тунберг. Всякая модернизация, в принципе, является хорошим делом, потому что дает шанс старому оборудованию заиграть новыми красками. Однако, если в основе модернизации не техники, а идеология – ничего хорошего не получится – это проверено российской армией.
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