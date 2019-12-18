В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 18 декабря – российский фрик Стас Барецкий заявил, что он является отцом экоактивистки Греты Тунберг. Всякая модернизация, в принципе, является хорошим делом, потому что дает шанс старому оборудованию заиграть новыми красками. Однако, если в основе модернизации не техники, а идеология – ничего хорошего не получится – это проверено российской армией.

Также в выпуске: Взрывчатки в России съели мыши.