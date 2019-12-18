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      Вести Кремля: Барецкий – отец Греты Тунберг. "Новинки" от российской армии

      Вести Кремля 56 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 18 декабря – российский фрик Стас Барецкий заявил, что он является отцом экоактивистки Греты Тунберг. Всякая модернизация, в принципе, является хорошим делом, потому что дает шанс старому оборудованию заиграть новыми красками. Однако, если в основе модернизации не техники, а идеология – ничего хорошего не получится – это проверено российской армией.

      Также в выпуске:

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Вести Кремля Новости России
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