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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ

      Вєсті Кремля: Барецький – батько Грети Тунберг. "Новинки" від російської армії

      Вєсті Кремля 162 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 18 грудня – російський фрік Стас Барецький заявив, що він є батьком екоактивістки Грети Тунберг. Усяка модернізація, в принципі, є добрим ділом, бо дає шанс старому обладнанню заграти новими барвами. Однак, якщо в основі модернізації не техніки, а ідеологія – нічого доброго не вийде – це перевірено російською армією.

      Також у випуску:

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії
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