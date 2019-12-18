Вєсті Кремля: Барецький – батько Грети Тунберг. "Новинки" від російської армії
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 18 грудня – російський фрік Стас Барецький заявив, що він є батьком екоактивістки Грети Тунберг. Усяка модернізація, в принципі, є добрим ділом, бо дає шанс старому обладнанню заграти новими барвами. Однак, якщо в основі модернізації не техніки, а ідеологія – нічого доброго не вийде – це перевірено російською армією.
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