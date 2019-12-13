Вести Кремля: Батискаф Батискафич раскалывает Марианский желоб. "Хубло" убрали из эфира

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 13 декабря – Россия объявила грандиозные, однако абсурдные планы. Теперь в Кремле хотят опуститься на дно Мариинской впадины, чтобы установить флаг и православный крест. Не прошло и суток, как украинский сериал "Слуга народа" отредактировали, а потом вообще сняли с российского эфира. Но в некоторых областях все-таки показали сцену о "Путине-Хубло".

Также в выпуске: Робот-оппозиционер Любовь Соболь. Очередной пример "совершенства" российской правоохранительной системы.