Вести Кремля: Батискаф Батискафич раскалывает Марианский желоб. "Хубло" убрали из эфира
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 13 декабря – Россия объявила грандиозные, однако абсурдные планы. Теперь в Кремле хотят опуститься на дно Мариинской впадины, чтобы установить флаг и православный крест. Не прошло и суток, как украинский сериал "Слуга народа" отредактировали, а потом вообще сняли с российского эфира. Но в некоторых областях все-таки показали сцену о "Путине-Хубло".
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Робот-оппозиционер Любовь Соболь.
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