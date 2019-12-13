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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Вести Кремля: Батискаф Батискафич раскалывает Марианский желоб. "Хубло" убрали из эфира

      Вести.UA 42 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 13 декабря – Россия объявила грандиозные, однако абсурдные планы. Теперь в Кремле хотят опуститься на дно Мариинской впадины, чтобы установить флаг и православный крест. Не прошло и суток, как украинский сериал "Слуга народа" отредактировали, а потом вообще сняли с российского эфира. Но в некоторых областях все-таки показали сцену о "Путине-Хубло".

      Также в выпуске:

      Робот-оппозиционер Любовь Соболь.

      Очередной пример "совершенства" российской правоохранительной системы.

      В Кремле дали наглый совет Зеленскому, как правильно жать руку Путину
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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Вести Кремля Владимир Путин Новости России
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