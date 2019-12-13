Вєсті Кремля: Батіскаф Батіскафич розколює Маріанський жолоб. "Хубло" прибрали з ефіру

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 грудня – Росія оголосила грандіозні, однак абсурдні плани. Тепер у Кремлі хочуть опуститися на дно Маріїнської западини, щоб установити прапор і православний хрест. Не минуло й однієї доби, як український серіал "Слуга народу" відредагували, а потім взагалі зняли з російського ефіру. Але в деяких областях все-таки показали сцену про "Путіна-хубло".

Також у випуску: Робот-опозиціонерка Любов Соболь. Черговий приклад "досконалості" російської правоохоронної системи.