Вести Кремля: Бердымухамедов и 50 оттенков серого. Любимая игрушка Кирилла
В выпуске программы "Вести Кремля" за 6 февраля – власти Туркменистана запретили мужчинам старше 40 лет, работающим в государственных и бюджетных учреждениях, красить седые волосы в черный цвет. Патриарх Кирилл засветил часами с бриллиантами, которые стоят более 16 тысяч долларов.
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Русская душа кормила советские республики.
Видео "Вести Кремля" за 6 февраля 2020:
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