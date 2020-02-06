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      Вести Кремля: Бердымухамедов и 50 оттенков серого. Любимая игрушка Кирилла

      30 Читати новину українською
      Вести Кремля / 24 канал

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 6 февраля – власти Туркменистана запретили мужчинам старше 40 лет, работающим в государственных и бюджетных учреждениях, красить седые волосы в черный цвет. Патриарх Кирилл засветил часами с бриллиантами, которые стоят более 16 тысяч долларов.

      Также в выпуске:

      Русская душа кормила советские республики.

      Видео "Вести Кремля" за 6 февраля 2020:

       

      Что такое нервная булимия: основные симптомы и в чем заключается опасность
      6 февраля
      1137
      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Патриарх Кирилл Вести Кремля Туркменистан
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