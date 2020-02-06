Вести Кремля: Бердымухамедов и 50 оттенков серого. Любимая игрушка Кирилла

В выпуске программы "Вести Кремля" за 6 февраля – власти Туркменистана запретили мужчинам старше 40 лет, работающим в государственных и бюджетных учреждениях, красить седые волосы в черный цвет. Патриарх Кирилл засветил часами с бриллиантами, которые стоят более 16 тысяч долларов.

Также в выпуске: Русская душа кормила советские республики. Видео "Вести Кремля" за 6 февраля 2020: