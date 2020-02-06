Вєсті Кремля: Бердимухамедов і 50 відтінків сірого. Улюблена іграшка Кирила
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 лютого – влада Туркменістану заборонила чоловікам старше 40 років, які працюють в державних і бюджетних установах, фарбувати сиве волосся в чорний колір. Патріарх Кирил засвітив годинником з діамантами, який коштує понад 16 тисяч доларів.
Також у випуску:
Російська душа годувала радянські республіки.
Відео "Вєсті Кремля" за 6 лютого 2020:
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