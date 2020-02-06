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      Вєсті Кремля: Бердимухамедов і 50 відтінків сірого. Улюблена іграшка Кирила

      79 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 лютого – влада Туркменістану заборонила чоловікам старше 40 років, які працюють в державних і бюджетних установах, фарбувати сиве волосся в чорний колір. Патріарх Кирил засвітив годинником з діамантами, який коштує понад 16 тисяч доларів.

      Також у випуску:

      Російська душа годувала радянські республіки.

      Відео "Вєсті Кремля" за 6 лютого 2020:

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Патріарх Кирил Туркменістан
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