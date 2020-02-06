Вєсті Кремля: Бердимухамедов і 50 відтінків сірого. Улюблена іграшка Кирила

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 лютого – влада Туркменістану заборонила чоловікам старше 40 років, які працюють в державних і бюджетних установах, фарбувати сиве волосся в чорний колір. Патріарх Кирил засвітив годинником з діамантами, який коштує понад 16 тисяч доларів.

Також у випуску: Російська душа годувала радянські республіки. Відео "Вєсті Кремля" за 6 лютого 2020: