Вести Кремля: Бердымухамедов всемогущий. Священник РПЦ переплюнул Скабееву

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 6 августа – коэффициент полезного действия homo sapiensa зависит от десятка различных обстоятельств: начиная состоянием здоровья и заканчивая уровнем оплаты за выполненную работу. Японцы всегда были исключением, превышая все нормы. Но тут появился конкурент – Гурбануглы Бердымухамедов. Священник РПЦ переплюнул Скабееву, рассказав, как общался с Дарвином

Также в выпуске: Камерная атмосфера. Смотрите видео "Вести Кремля" за 6 августа 2019:

Источник: 24 канал