Вести Кремля: Бердымухамедов всемогущий. Священник РПЦ переплюнул Скабееву
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 6 августа – коэффициент полезного действия homo sapiensa зависит от десятка различных обстоятельств: начиная состоянием здоровья и заканчивая уровнем оплаты за выполненную работу. Японцы всегда были исключением, превышая все нормы. Но тут появился конкурент – Гурбануглы Бердымухамедов. Священник РПЦ переплюнул Скабееву, рассказав, как общался с Дарвином
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Камерная атмосфера.
Смотрите видео "Вести Кремля" за 6 августа 2019:
Источник: 24 канал
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