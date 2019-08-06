Вєсті Кремля: Бердимухамедов всемогучий. Священик РПЦ переплюнув Скабєєву
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 серпня – коефіцієнт корисної дії homo sapiensa залежить від десятка різних обставин: починаючи зі стану здоров'я і закінчуючи рівнем оплати за виконану працю. Японці завжди були винятком і перевищували всі норми. Але тут з'явився конкурент – Гурбанугли Бердимухамедов. Священик РПЦ переплюнув Скабєєву, розповівши, як спілкувався із душею Дарвіна.
Також у випуску:
Камерна атмосфера.
Джерело: 24 канал
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