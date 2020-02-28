Вести Кремля: Бердымухамедов запретил коронавирус. Искусственный интеллект Путина

В выпуске программы "Вести Кремля" за 28 февраля – есть одна маленькая, но очень гордая страна, которая нашла способ полностью преодолеть смертельную болезнь, это – Туркменистан. Там точно знают, чего боится коронавирус. Не стоит забывать, что Путин стареет и его умственные способности также стремительно падают. Поэтому без искусственного интеллекта дед скоро не сможет править холопами.

Также в выпуске: Темный рыцарь возвращается. Для чего меняют российскую конституцию. Смотрите программу "Вести Кремля" за 28 февраля 2020: