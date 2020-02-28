Вести Кремля: Бердымухамедов запретил коронавирус. Искусственный интеллект Путина
В выпуске программы "Вести Кремля" за 28 февраля – есть одна маленькая, но очень гордая страна, которая нашла способ полностью преодолеть смертельную болезнь, это – Туркменистан. Там точно знают, чего боится коронавирус. Не стоит забывать, что Путин стареет и его умственные способности также стремительно падают. Поэтому без искусственного интеллекта дед скоро не сможет править холопами.
Также в выпуске:
Темный рыцарь возвращается.
Для чего меняют российскую конституцию.
Смотрите программу "Вести Кремля" за 28 февраля 2020:
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