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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Вєсті Кремля: Бердимухамедов заборонив коронавірус. Штучний інтелект Путіна
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      Вєсті Кремля: Бердимухамедов заборонив коронавірус. Штучний інтелект Путіна

      - Читать новость на русском
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 28 лютого – є одна маленька, але дуже горда країна, яка знайшла спосіб повністю здолати смертельну хворобу в себе на території, це – Туркменістан. Там точно знають, чого боїться коронавірус. Не варто забувати, що Путін старіє і його розумові здібності також стрімко падають. Тож без штучного інтелекту дєд скоро не зможе правити холопами.

      Також у випуску:

      Темний лицар повертається.

      Для чого міняють російську конституцію.

      Ердоган йтиме до певної точки загострення з Путіним, – Маломуж
      сьогодні
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Володимир Путін Новини Росії Туркменістан Вєсті Кремля
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