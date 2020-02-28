Вєсті Кремля: Бердимухамедов заборонив коронавірус. Штучний інтелект Путіна
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 28 лютого – є одна маленька, але дуже горда країна, яка знайшла спосіб повністю здолати смертельну хворобу в себе на території, це – Туркменістан. Там точно знають, чого боїться коронавірус. Не варто забувати, що Путін старіє і його розумові здібності також стрімко падають. Тож без штучного інтелекту дєд скоро не зможе правити холопами.
Також у випуску:
Темний лицар повертається.
Для чого міняють російську конституцію.
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