У випуску програми "Вєсті Кремля" за 28 лютого – є одна маленька, але дуже горда країна, яка знайшла спосіб повністю здолати смертельну хворобу в себе на території, це – Туркменістан. Там точно знають, чого боїться коронавірус. Не варто забувати, що Путін старіє і його розумові здібності також стрімко падають. Тож без штучного інтелекту дєд скоро не зможе правити холопами.

Також у випуску: Темний лицар повертається. Для чого міняють російську конституцію.