Вести Кремля: Бесценные советы от РПЦ. Аплодисметы для попа в противогазе
В выпуске программы "Вести Кремля" за 24 марта – протоиерей Ткачев высказывался и о маммологах, сказал все, что стоит знать православным христианкам про гинекологов. Досталось даже лабораториям. В центре Москвы начнутся еженедельные крестные ходы против коронавируса. Хотя некоторые предлагают радикальные методы самоизоляции.
Також у випуску:
Патріарх Кирил проти коронавірусу.
Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 24 березня 2020:
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