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      Вести Кремля: Бесценные советы от РПЦ. Аплодисметы для попа в противогазе

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      В выпуске программы "Вести Кремля" за 24 марта – протоиерей Ткачев высказывался и о маммологах, сказал все, что стоит знать православным христианкам про гинекологов. Досталось даже лабораториям. В центре Москвы начнутся еженедельные крестные ходы против коронавируса. Хотя некоторые предлагают радикальные методы самоизоляции.

      Також у випуску:

      Патріарх Кирил проти коронавірусу.

      Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 24 березня 2020:

       

      Новости коронавируса 24 марта: в Украине 100 случаев, на карантине 20% населения мира
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      Теги: Вести Кремля
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