Вєсті Кремля: Безцінні поради від РПЦ. Аплодисмети для попа у протигазі

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 березня – протоієрей Ткачов висловлювався і про мамологів, сказав все, що варто знати православним християнкам про гінекологів. Тепер дісталося навіть лабораторіям. В центрі Москви почнуться щотижневі хресні ходи проти коронавірусу. Хоча дехто пропонує радикальні методи самоізоляції.

Також у випуску: Патріарх Кирил проти коронавірусу. Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 24 березня 2020: