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      Вєсті Кремля: Безцінні поради від РПЦ. Аплодисмети для попа у протигазі

      -
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 березня – протоієрей Ткачов висловлювався і про мамологів, сказав все, що варто знати православним християнкам про гінекологів. Тепер дісталося навіть лабораторіям. В центрі Москви почнуться щотижневі хресні ходи проти коронавірусу. Хоча дехто пропонує радикальні методи самоізоляції.

      Також у випуску:

      Патріарх Кирил проти коронавірусу.

      Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 24 березня 2020:

       

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      Теги: Вєсті Кремля
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