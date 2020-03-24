Вєсті Кремля: Безцінні поради від РПЦ. Аплодисмети для попа у протигазі
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У випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 березня – протоієрей Ткачов висловлювався і про мамологів, сказав все, що варто знати православним християнкам про гінекологів. Тепер дісталося навіть лабораторіям. В центрі Москви почнуться щотижневі хресні ходи проти коронавірусу. Хоча дехто пропонує радикальні методи самоізоляції.
Також у випуску:
Патріарх Кирил проти коронавірусу.
Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 24 березня 2020:
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