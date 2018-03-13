Вести Кремля. Боевое искусство Путина. Отравление Скрипаля "новичком"

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 12.03 – настоящий, будущий и, похоже, вечный президент РФ с детства занимается самбо и дзюдо. Но оказывается, что у Путина есть еще засекреченные боевые искусства, и их наконец обнародовали в видеоиграх. Пить чай для россиянина в Британии может быть смертельно опасно, однако, истина настолько страшная, что озвучивать ее мы не могли.

Также в выпуске: Минобороны переквалифицировалось в клипмейкеров. 50 оттенков снега во Владивостоке.