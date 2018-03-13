Вєсті Кремля. Бойове мистецтво Путіна. Отруєння Скрипаля "новачком"

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 13.03 – теперішній, майбутній і, схоже, вічний президент РФ з дитинства займається самбо та дзюдо. Та виявляється, що у Путіна є ще засекречені бойові мистецтва, і їх нарешті оприлюднили у відеоіграх. Пити чай для росіянина в Британії може бути смертельно небезпечно, проте, істина настільки страшна, що озвучувати її ми не могли.

Також у випуску: Міноборони перекваліфікувалося у кліпмейкерів. 50 відтінків снігу у Владивостоці.