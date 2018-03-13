Вєсті Кремля. Бойове мистецтво Путіна. Отруєння Скрипаля "новачком"
Вєсті Кремля 22:57, 13 березня 387 Читать новость на русском
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 13.03 – теперішній, майбутній і, схоже, вічний президент РФ з дитинства займається самбо та дзюдо. Та виявляється, що у Путіна є ще засекречені бойові мистецтва, і їх нарешті оприлюднили у відеоіграх. Пити чай для росіянина в Британії може бути смертельно небезпечно, проте, істина настільки страшна, що озвучувати її ми не могли.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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