Вести Кремля. Боевое крещение Собчак. Бал Сатаны в "Лужниках"

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 05.03 – после того, как Навального не допустили на выборы, его роль взялась выполнять Собчак. Только вполне возможно, что она – крестная дочь Путина. За две недели до выборов Владимир Путин из рукава вытащил козырную даму под названием "Cармат", которую уже окрестили второй "Сатана-2". А настоящий бал мракобесия сыграли не на федеральном собрании, а в "Лужниках".

Также в выпуске: Партия "Яблоко" пошла против царя. В России наконец дали достойный ответ Илону Маску.