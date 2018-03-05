Вести Кремля. Боевое крещение Собчак. Бал Сатаны в "Лужниках"
Вести Кремля 00:20, 6 марта 1097 Читати новину українською
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 05.03 – после того, как Навального не допустили на выборы, его роль взялась выполнять Собчак. Только вполне возможно, что она – крестная дочь Путина. За две недели до выборов Владимир Путин из рукава вытащил козырную даму под названием "Cармат", которую уже окрестили второй "Сатана-2". А настоящий бал мракобесия сыграли не на федеральном собрании, а в "Лужниках".
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Источник: 24 Канал
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