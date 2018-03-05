Вєсті Кремля. Бойове хрещення Собчак. Бал Сатани в "Лужніках"

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 05.03 – після того, як Навального не допустили на вибори, його роль взялася виконувати Собчак. Тільки цілком можливо, що вона – хрещена донька Путіна. За два тижні до виборів Володимир Путін із рукава витягнув козирну даму під назвою "Cармат", яку вже охрестили другою "Сатана-2". Але справжній бал мракобєсія відіграли не на федеральному зібранні, а в "Лужніках".

Також у випуску: Партія "Яблоко" пішла проти царя. У Росії нарешті дали гідну відповідь Ілону Маску.